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İHA

İzmir'in Bornova ilçesinde görevli olduğu öğrenilen bir sivil polis memuru, kamuya ait bir alana otomobilini park etmek istedi.

Bu esnada bölgedeki bir işletmenin sahibi ile yanındaki 3 kişi, polis memuruna aracını park edemeyeceğini söyledi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polisin duruma tepki göstermesinin ardından B.A., Ş.B., B.Y. ve Y.E. adlı 4 şüpheli, polis memuruna küfür ve hakaret edip saldırdı; ardından da araca zarar vermeye çalıştı.

Arbedenin ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Saldırganlar kısa sürede kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

"SEN KARINLA ÇOCUĞUNLA GEZEMEZSİN"

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin, polise öncesinden "Seni delik deşik ederim" dediği öğrenilirken, "Sen devlet değilsin. Karınla çocuğunla gezemezsin" dediği anlar görüntüye yansıdı.

Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen 4 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.