İzmir'de iftara davet edilince hayatını kaybettiği ortaya çıktı

İzmir'in Menderes ilçesinde demircilik işi yaptığı öğrenilen Cengiz Keskin'in yakınları kendisini akşama iftara davet etmek istedi.
Keskin'i önce telefonla arayan yakınları, ulaşamayınca evine gitti.
ÇİLİNGİRLE EVE GİRİLDİ
Kapının açılmaması üzerine yakınları durumu 112'ye bildirdi.
Adrese gelen Jandarma ekipleri kapıyı çilingir yardımıyla açarak eve girdi.
KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ BELİRLENDİ
Cengiz Keskin, koltukta hareketsiz şekilde bulundu.
Yapılan ön otopside, talihsiz adamın kalp krizinden öldüğü belirlendi.
2 ÇOCUK BABASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Yaklaşık 10 gün önce öldüğü tahmin edilen Cengiz Keskin'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.
Eşinden ayrı olan Keskin'in 2 çocuk babası olduğu ve evinde yalnız yaşadığı öğrenildi.
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