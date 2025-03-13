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İzmir'de iftara davet edilince hayatını kaybettiği ortaya çıktı

İzmir'de iftara davet edilince hayatını kaybettiği ortaya çıktı Menderes ilçesinde yalnız yaşayan adam, iftar yemeği daveti için yakınlarının kendisine ulaşamaması üzerine evinde ölü olarak bulundu.