Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Bugün saat 16.30 civarında İzmir-Çanakkale yolu, Camiikebir Mahallesi yakınlarında, Aliağa yönüne seyreden 55 yaşındaki Mustafa Güzel'in kullandığı 35 HD 4783 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek kazaya neden oldu. Tır, Menemen yönünde ilerleyen M.M.'nin kullandığı 20 ALP 575 plakalı tıra, ardından İ.K.'nın idaresindeki 35 BNU 052 plakalı kamyonete ve en son S.K.'nın kullandığı 35 RP 316 plakalı tıra çarparak durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TIR SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Polis, güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Mustafa Güzel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazada hafif yaralanan S.K. ise hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, tırın karşı şeride geçişi ve hemen arkasından gelen tırın dengesini kaybedip şarampole yuvarlanarak devrilmesi yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.