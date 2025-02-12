İzmir'de katil eşe indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis

DHA

Bir kadın daha kocası tarafından vahşice katledildi...

Bu kez adres İzmir.

27 Aralık 2022'de saat 11.30 sıralarında, Karabağlar ilçesi Limontepe Mahallesi 9752 Sokak'taki evde meydana gelen olayda Ahmet Fırat ile eşi Nuran Fırat arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

BOĞAZINDAN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Ahmet Fırat, eşini boğazından bıçakladı. Nuran Fırat kanlar içinde kalırken, eşi olay sırasında evde olan 5 yaşındaki çocuğunu alt kattaki ev sahibine bırakıp, otomobiliyle kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Nuran Fırat'ın hayatını kaybettiği belirledi. Nuran Fırat'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Biri 5, diğeri 12 yaşında iki çocukları olan çiftin büyük çocuklarının ise olay sırasında okulda olduğu öğrenildi.

Şüpheli Ahmet Fırat, Urla'da polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fırat, çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

'EV İŞLERİYLE İLGİLENMEDİĞİ İÇİN ÇIKAN TARTIŞMA SONRASI ÖLDÜRDÜM'

Ahmet Fırat hakkında, 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle, İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanık Ahmet Fırat ilk duruşmada, eşinin ev işleriyle ilgilenmediğini, görevlerini yerine getirmediğini, sokak kedilerine baktığını, bu yüzden çıkan tartışma sonrasında öldürdüğünü söyledi.

Sanık Ahmet Fırat'ın yargılanmasına bugün devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Fırat'ın yanı sıra öldürülen Nuran Fırat'ın ailesi, taraf avukatları ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri katıldı. Duruşma, sanık Fırat'ın talebi üzerine bazı tanıkların dinlenmesi ile başlandı.

Ardından söz verilen öldürülen Nuran Fırat'ın annesi Sevim Ö., "Kızımı mahallede herkes tanır. Son zamanlarda bitkin düştü. Anlaşamıyorlardı ama bunun gerçeği eşinin onu aldatılmasıydı. Kızım boşanmak istiyordu ve bize gelmişti. Sanık kardeşleriyle tehdit edip, alıp eve götürmüş. Sonra da öldürmüş" dedi.

Nuran Fırat'ın kardeşi Ayhan Ö. ise "Ablamdan geriye kalan 2 yeğenimin psikolojileri şu an bozuk ve sürekli olayı anlatarak resmediyorlar" dedi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşma savcısı mütalaasının hazır olduğunu belirtip, öldürülen Nuran Fırat'ın vücudunda 25 kesici-delici alet yarası bulunduğunu, bunlardan 3'ünün öldürücü nitelikte olduğunun tespit edildiğini söyledi, Savcı, sanık Fırat'a 'Eşini canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

Son sözleri sorulan sanık Ahmet Fırat ise kendisine ‘Sen kasten planlayarak, canice eşini öldürdün’ denildiğini ancak bir plan yapmadığını söyledi. Fırat, "Plan yapacak bir insan çocuğunun gözü önünde bunu yapar mı? İftira atıyorlar. Bana müebbet hapis cezası aldırmak istiyorlar. Suratına tükürülen, bıçak savrulan benim. Buraya gelince psikolojim bozuluyor. 3 yıldır çocuklarımı göremiyorum, öpemiyorum. Çocuklarım için yaşıyorum. Olayı planlamışsam, cani insansam neden gidip teslim oldum. Son sözüm ben Allah'a havale ediyorum" dedi.

İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Verilen 10 dakika aranın ardından mahkeme heyeti, kararını açıklayıp, sanık Ahmet Fırat'ı 'eşi kasten öldürme' suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.