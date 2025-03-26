İHA
İzmir'in Çiğli ilçesi Sasalı Mahallesi'nde Çiğli Belediyesi'ne ait çöp kamyonunu kullanan sürücü E.A., atık toplama esnasında yerde uzanan köpeğe doğru aracı sürerek hayvanı ezdi.
Aracın arka kısmında bulunan mesai arkadaşları durumun farkına varıp şoför E.A.'yı durması için uyardı.
Ezilerek ölen hayvana kayıtsız kalan E.A., uyarılara aldırış etmeden yoluna devam etti.
GÖREVDEN ALINDI
Köpeğin ezilme görüntüleri büyük tepki toplayınca Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, sosyal medya hesabından açıklama yaparak şoför E.A.'nın görevden uzaklaştırıldığını belirterek olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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