Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İzmir'in Bayraklı ilçesinde korsan taksisiyle H.Y.K., müşterilerin çağırması üzerine bir cadde üzerinde bulunan benzin istasyonuna geldi.

Korsan taksiye binen 2 müşteri, önce sürücüden Örnekköy Mahallesi'ne gitmesini istedi.

KENDİNİ ARAÇTAN DIŞARI ATTI

Daha sonra arabanın içinde şoförü tehdit etmeye başlayan şahıslar, 2 saat gezindikten sonra bir semte uğrayıp, diğer arkadaşlarını da araca aldılar.

C.Ö., K.B., C.T. ve U.Ö. tarafından gasbedilmeye çalışılan korsan taksi sürücüsü önce canlı konumunu arkadaşlarına gönderdi, daha sonra ani bir refleksle şoför kapısını açıp, kendi araçtan dışarı attı.

ŞÜPHELİLERİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Gaspçılardan canını kurtaran sürücü durumu polise bildirirken, ekipler tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Bayraklı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine ekiplerince yapılan kamera ve saha çalışmalarında, olayın şüphelilerinin C.Ö., K.B., C.T. ve U.B. oldukları tespit edildi.

GASBETTİĞİ ARAÇLA YAKALANDI

Gasbedilen aracı plakası sökülmüş vaziyette kullanan C.Ö., polis ekipleri tarafından durdurulmak istenince kaçtı.

Kısa bir kovalamacanın ardından şahıs, gasbettiği araçla birlikte yakalandı.

3 ŞAHIS TUTUKLANDI

Diğer şahıslar K.B., C.T. ve U.Ö., yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alınarak işlemleri için emniyete sevk edildi.

Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheli şahıslar çıkarıldıkları mahkemede U.B serbest bırakılırken C.Ö, C.T ve K.B isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.