İzmir'in Bayraklı ilçesinde korsan taksisiyle H.Y.K., müşterilerin çağırması üzerine bir cadde üzerinde bulunan benzin istasyonuna geldi.
Korsan taksiye binen 2 müşteri, önce sürücüden Örnekköy Mahallesi'ne gitmesini istedi.
KENDİNİ ARAÇTAN DIŞARI ATTI
Daha sonra arabanın içinde şoförü tehdit etmeye başlayan şahıslar, 2 saat gezindikten sonra bir semte uğrayıp, diğer arkadaşlarını da araca aldılar.
C.Ö., K.B., C.T. ve U.Ö. tarafından gasbedilmeye çalışılan korsan taksi sürücüsü önce canlı konumunu arkadaşlarına gönderdi, daha sonra ani bir refleksle şoför kapısını açıp, kendi araçtan dışarı attı.
ŞÜPHELİLERİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Gaspçılardan canını kurtaran sürücü durumu polise bildirirken, ekipler tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı.
Bayraklı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine ekiplerince yapılan kamera ve saha çalışmalarında, olayın şüphelilerinin C.Ö., K.B., C.T. ve U.B. oldukları tespit edildi.
GASBETTİĞİ ARAÇLA YAKALANDI
Gasbedilen aracı plakası sökülmüş vaziyette kullanan C.Ö., polis ekipleri tarafından durdurulmak istenince kaçtı.
Kısa bir kovalamacanın ardından şahıs, gasbettiği araçla birlikte yakalandı.
3 ŞAHIS TUTUKLANDI
Diğer şahıslar K.B., C.T. ve U.Ö., yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alınarak işlemleri için emniyete sevk edildi.
Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheli şahıslar çıkarıldıkları mahkemede U.B serbest bırakılırken C.Ö, C.T ve K.B isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış