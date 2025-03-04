İzmir'de moto kuryeye saldıran şüpheliden ilginç savunma

İHA

İzmir'in Buca ilçesinde moto kuryelik yapan M.G., Erdem Caddesi'nde bir adrese sipariş teslim ettikten sonra iş yerine dönerken beklenmedik bir olay yaşadı.

Park ettiği motosikletine binen M.G., o sırada eşiyle beraber yolda yürüyen 47 yaşındaki F.Ü. tarafından yumruklu saldırıya uğradı.

Ne olduğunu anlamayan moto kurye saldırgana karşılık vermezken, meydana gelen olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından darp raporu alan M.G., polis merkezine giderek saldırgan hakkında şikayette bulundu.

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli F.Ü.'yü yakaladı.

"MOTO KURYELERE SİNİR OLUYORDUM"

Gözaltına alınan saldırganın emniyetteki ifadesinde, "Moto kuryelere sinir oluyordum, daha önce de 2 ayrı moto kuryeye sinir oldum; hıncını çıkarmak için M.G.'ye yumruk attım." dediği öğrenildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Saldırıya uğrayan moto kurye M.G.'nin avukatı olan İzmir Barosu avukatlarından Ahmet Taha Ceylan, saldırgan hakkında kasten yaralama suçundan suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Ceylan, "Son zamanlarda moto kuryelere karşı artan şiddet eylemleri mevcut. Bu şiddet mağdurlarından birisi de müvekkilimiz. Kendisi her zaman çalıştığı gibi sipariş beklerken marketin karşısına motosikletini park etti.

"HAK ETTİĞİ CEZAYI ALMASI İÇİN ÇABALIYORUZ"

Bu esnada yanında eşi de varken bir kişi, aralarında sözlü bir tartışma bile yaşanmadan müvekkilimize yumruklu bir saldırı gerçekleştiriyor. Müvekkilimiz ise hiçbir şekilde kendisine karşılık vermedi ve darp raporu da alarak kolluk kuvvetlerine gidip şikayetçi oldu.

Biz de sürecin devamında Türk Ceza Kanununun 86. maddesine göre kasten yaralama suçundan şikayetçi olduk. Devamında da Asliye Ceza Mahkemesi'nde davasının görülmesini ve sanığın hak ettiği cezayı alması için çabalıyoruz." dedi.

"HINCINI MÜVEKKİLİMDEN ÇIKARMIŞ"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Avukat Ahmet Taha Ceylan, "Sanık emniyetteki ifadesinde, daha önce 2 ayrı moto kuryeye sinir olduğunu, daha sonra da müvekkilimizi görünce hıncını çıkarmak için yumruk attığını söylemiş.

Yani burada da müvekkilimiz açısından hiçbir suça itici veya tahrik edici bir durum söz konusu olmuyor; suç tamamen birikmiş bir öfkeli neticesinde uygulanıyor." açıklamasında bulundu.