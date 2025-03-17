İzmir'de otomobil şarampole devrildi

İHA
İzmir'in Çeşme ilçesi İzmir Eskiyol'da saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, Y.Ö. (24) idaresindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Durum 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi.
2 KİŞİ ARAÇTA SIKIŞTI
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen Ilıca İtfaiye Grubu ekipleri, araçta sıkışan sürücü Y.Ö. ve H.F.Y.'yi (35) sıkıştığı yerden kurtardı.
YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış