İzmir'de polisi görünce tarlaya attığı çuvaldan 4 tabanca çıktı

İHA

İzmir'in Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, elinde çuval bulunan bir şahsa yaklaştı.

Şüphelinin elindeki çuvalı tarlaya atarak kaçması üzerine kovalamaca yaşandı.

ÇUVALDAN RUHSATSIZ TABANCA ÇIKTI

Kısa sürede yakalanan T.A. adlı şüphelinin, tarlaya attığı çuval içerisinde ise 4 ruhsatsız tabanca, 5 tabanca şarjörü ve 72 adet tabanca fişeği olduğu görüldü.

Gözaltına alınan T.A., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.