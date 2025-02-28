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İHA

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliği görevlileri, Bergama ilçesinde 4 şüphelinin silah ticareti ve kaçakçılığı ile uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.

Şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini belirlenerek operasyon düzenlendi.

ADRESLERDE ATEŞLİ SİLAH VE UYUŞTURUCU BULUNDU

Savcılık talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda tabanca, tüfek ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü sevk edildiği mahkemece tutuklanırken 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.