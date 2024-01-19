İzmir'de silah tacirlerine darbe vuruldu: 8 gözaltı İzmir’in Dikili, Bergama ve Kınık ilçelerinde düzenlenen yasa dışı silah ticareti operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.

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İHA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmalar kapsamında; “Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı” suçuna yönelik dün, Dikili, Bergama ve Kınık ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Çok sayıda silah ve uyuşturucu yakalandı

Operasyon kapsamında; 2 silah, 1 kurusıkı tabanca, 3 şarjör, 190 gram esrar maddesi, 23 kartuş, 21 tabanca fişeği ve 1 sustalı bıçak ele geçirildi.

8 şüphelinin işlemleri sürüyor

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)