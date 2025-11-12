İzmir'de silahlı saldırıda 1 kişi öldü

- İzmir Bayraklı'da gerçekleşen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
- Polis, saldırıyla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.
- Yaralılardan birinin durumu kritik; olayın soruşturması sürüyor.
İzmir'in Bayraklı ilçesi Çay Mahallesi'ne araçla gelen saldırganlar etrafa silahla ateş açtı.
Mermilerin isabet ettiği H.E., S.E., S.D. ve Y.D. yaralandı.
Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
HASTANEDE CAN VERDİ
Sağlık ekiplerince İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan H.E., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ege Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen yaralılardan S.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, S.D. ve Y.D.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
5 KİŞİ YAKALANDI
Polis ekipleri olayla ilgili A.D., D.D., E.D., S.D. ve M.D.'yi gözaltına aldı, olayda kullanılan silaha el konuldu.
Ekipler olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.