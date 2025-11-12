Abone ol: Google News

İzmir'de silahlı saldırıda 1 kişi öldü

İzmir'de düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi: 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 12.11.2025 01:51
İzmir'de silahlı saldırıda 1 kişi öldü
  • İzmir Bayraklı'da gerçekleşen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
  • Polis, saldırıyla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.
  • Yaralılardan birinin durumu kritik; olayın soruşturması sürüyor.

İzmir'in Bayraklı ilçesi Çay Mahallesi'ne araçla gelen saldırganlar etrafa silahla ateş açtı.

Mermilerin isabet ettiği H.E., S.E., S.D. ve Y.D. yaralandı.

Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerince İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan H.E., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ege Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen yaralılardan S.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, S.D. ve Y.D.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

5 KİŞİ YAKALANDI

Polis ekipleri olayla ilgili A.D., D.D., E.D., S.D. ve M.D.'yi gözaltına aldı, olayda kullanılan silaha el konuldu.

Ekipler olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

3. Sayfa Haberleri