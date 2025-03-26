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İHA

İzmir'in Konak ilçesi Eşrefpaşa semtinde yaşanan olayda, T.Ç. isimli kişi, durdurduğu Tayfun Özişçiler (55) idaresindeki taksiye binip arka koltuğa geçti.

Şüpheli, Bayraklı'ya gitmek istediğini söyleyerek, ardından da şoför koltuğunun arkasına yanaştı.

ŞÜPHELİ ARAÇTAN İNDİĞİ ESNADA OTOMOBİLİN KAPISINI KİLİTLEDİ

Soğukkuyu civarlarında şüpheli yanında getirdiği silahı şoförün başına dayayarak tüm paralarını istedi.

Özişçiler, tüm hasılatını şüpheliye teslim ederken, saldırgan diğer paraları da istedi ve şoförün yanına gelmek için araçtan indi.

Şüpheli, araçtan indiği esnada otomobilin kapısını kilitleyen Özişçiler, o anda hızla kaçtı.

SALDIRGAN HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği, Suç Araştırma Merkezi (SAM) Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtlarını mercek altına aldı.

Yapılan detaylı incelemede olayı T.Ç. (29) adlı bir kişinin gerçekleştirdiği, eşi İ.G.Ç.'nin (25) ise kendisine yardım ettiği belirlendi.

Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından, bir otel odasında oldukları belirlenen 2 şüpheli de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Daha sonra gözaltına alınan T.Ç., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.