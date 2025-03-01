İzmir'de taksiye mazot yüklü tanker çarptı

DHA
İzmir'in Bayraklı ilçesinde mazot yüklü tanker, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere vurup karşı şeride geçerek Fikret B. yönetimindeki taksiye çarptı.
Dorsedeki yakıt tankı yola devrilirken taksideki yolcu yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.
YAŞANAN KAZA KAMERADA
Öte yandan kaza sonrası Fikret B.'nin kullandığı taksinin araç kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde taksi seyir halindeyken karşı yönden gelen tankerin çarptığı, çarpmanın etkisiyle de taksideki yolcu ve sürücünün savrulduğu anlar yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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