İHA
İzmir'in Dikili ilçesinde zirai ilaçlar ve tarım aletleri satışı yapan bir iş yerinin deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Depodan yükselen yoğun dumanı fark eden mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
YANGIN 1,5 SAATİN ARDINDAN SÖNDÜRÜLDÜ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yaklaşık 1,5 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.
MARKET YANGIN SONRASI KÜLE DÖNDÜ
Yangında market tamamen küle dönerken, çevrede bulunan bir dükkan ile bir dondurma imalathanesinde de maddi hasar oluştu.
Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürürken yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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