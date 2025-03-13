DHA
İzmir'in Çiğli ilçesi Atatürk OSB Mahallesi'nde Ahmet Kama idaresindeki plakalı otomobil, Ali Eren yönetimindeki tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü.
Kazayı görenlerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDEN CANSIZ BEDENİ ÇIKTI
Ekipler, Kama'nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Otomobilde sıkışan Ahmet Kama'nın cesedi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Kama'nın cansız bedeni incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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