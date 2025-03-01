İzmir’de uyuşturucu operasyonu düzenlendi

İHA

İzmir’ de uyuşturucu ile mücadele sürüyor..

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Konak ilçesinde zehir tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

275 BİN SENTETİK ECZA HAPI BULUNDU

Belirlenen adreste yapılan aramalarda 275 bin adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Çalışmalar kapsamında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.

Emniyete sevk edilen şüpheli şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İZMİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan; vatandaşlara çağrıda bulunan İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, "Uyuşturucu ile mücadelede başarı, yalnızca güvenlik güçlerinin çalışmalarıyla değil, toplumun tüm kesimlerinin desteğiyle mümkündür. Şüpheli durumları 112 İhbar Hattı veya en yakın emniyet birimine bildirmek, bu mücadeleye katkı sunmanın en önemli yollarından biridir. Güvenli bir gelecek için hep birlikte mücadele edelim" ifadeleri kullanıldı.