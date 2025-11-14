İzmir'de uyuşturucu tacirlerine operasyon

- İzmir'de Buca ilçesinde uyuşturucu dağıtımı planlanan bir adrese operasyon düzenlendi.
- Yapılan aramada, 6 kilo 940 gram sentetik kannabinoid ve 750 gram ham madde ele geçirildi.
- Gözaltına alınan S.E. tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca ilçesinde bir adreste yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu ve maddelerin sokak satıcılarına dağıtılacağı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Belirlenen adreste yapılan aramalarda, 6 kilo 940 gram sentetik kannabinoid ile 750 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan S.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.