İzmir'de virajı alamayan otomobil, apartman boşluğuna uçtu

İHA

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bugün öğle saatlerinde yaşanan trafik kazası, görenleri dehşete düşürdü. Cumhuriyet Mahallesi Alim Dağhan Caddesi’nde, B.D. yönetimindeki 35 CLR 852 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce park halindeki bir araca, ardından bir binanın korkuluklarına çarptı.

5 METREDEN APARTMAN BOŞLĞUNA DÜŞTÜ

Çarpmanın etkisiyle demir korkulukları aşan araç, yaklaşık 5 metre yükseklikten apartman boşluğuna düştü. Olayı gören çevre sakinleri durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan sürücüyü Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

KAZA ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Yaşanan kaza, cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde aracın savrularak apartman boşluğuna düştüğü anlar net bir şekilde görüldü. Korku dolu anları izleyen mahalle sakinleri, benzer olayların yaşanmaması için bölgede daha sıkı önlemler alınmasını talep etti.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.