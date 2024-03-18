İzmir'deki Nevruz etkinliğinde gözaltı sayısı 35'e yükseldi İzmir'in Konak ilçesinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM) düzenlediği Nevruz etkinliğinde terör örgütü lehine slogan atıp, gözaltına alınan şüpheli sayısı 35'e çıktı.

DHA

DEM Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından, dün öğle saatlerinde Gündoğdu Meydanı'nda Nevruz etkinliği düzenlendi.

Etkinliğin sona ermesinin ardından meydanda kalarak terör örgütü lehine slogan attığı tespit edilen 7 şüpheli, gözaltına alındı.

Kamera görüntüleri incelendi: Terör örgütü lehine slogan atanlar tespit edildi

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alanla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, terör örgütü lehine slogan atan diğer şüphelileri de tespit etti.

28 gözaltı daha

Dün ve bugün gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 28 şüpheli daha gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 av tüfeği ve fişek, örgütle bağlantılı 1 bez parçası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)