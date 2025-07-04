İzmir'deki yangına müdahale ederken şehit olan dozer operatörü için tören düzenlendi

Türkiye'nin ciğerleri yanıyor...

Ülkenin dört bir yanında, çoğunlukla orman bölgelerinde, büyük çaplı yangınlar çıktı.

Hem doğal hem insan kaynaklı çıkan yangınların birçoğu kontrol altına alınmışsa da büyük çapta yangınlar, etkisini göstermeye devam ediyor.

Ciddi boyutlara ulaşan yangınlardan birinin adresi de İzmir.

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yangınlara, havadan, karadan müdahale edilirken vatandaşlar ve çevre illerden sevk edilen destek ekipler de çalışmasını sürdürüyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Tosunlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da 2 Temmuz saat 21.00 sıralarında yangın çıktı.

BÜYÜK ÇAPTA HASARA YOL AÇTI

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, rüzgarın etkisiyle yayılan yangın nedeniyle Suçıktı, Tosunlar, Üzümlü, Ortaköy ve Karadoğan mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

Ancak yangın, söz konusu mahallelerdeki ev ve ağıllarda hasara yol açtı.

YANGINA MÜDAHALE EDERKEN ŞEHİT OLDU

Alevler, dün akşam saatlerinde Yeniköy Mahallesi'ni de tehdit etmeye başladı.

Yangına müdahale sırasında Konya'nın Ilgın ilçesinden gelen dozer operatörü İbrahim Demir, hayatını kaybetti.

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla, şehir Demir için taziye mesajını iletti:

Orman işçimiz İbrahim Demir, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki yangında Yeşil Vatan'ı korumak için mücadele verirken şehit olmuştur. Yeşil Vatan'ı canı pahasına savunan kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum.



Orman camiamızın ve milletimizin başı sağ olsun. Aynı yangın bölgesinde yaralanan şoför Ragıp Şahin kardeşimize de acil şifalar diliyorum.

"YAKINLARINA VE ORMAN TEŞKİLATIMIZA SABIR DİLİYORUM"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından, Demir için başsağlığı dilediği paylaşımında şu sözleri kullandı:

İzmir Ödemiş'teki yangını söndürmek için mücadele ederken şehit olan orman işçimiz İbrahim Demir kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve orman teşkilatımıza sabır diliyorum.



Aynı bölgede yaralanan Ragıp Şahin kardeşimize de acil şifalar niyaz ediyorum. Yüce Allah, Yeşil Vatan'ı korumak için canları pahasına mücadele eden tüm kahramanlarımızı korusun. Milletimizin başı sağ olsun.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Şehit olan dozer operatörü İbrahim Demir için tören düzenlendi.

Şehit Demir'in Türk bayrağına sarılı tabutu, mesai arkadaşlarının omuzlarında, Karşıyaka ilçesindeki İzmir Orman Bölge Müdürlüğü bahçesine getirildi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, cenazenin getirilişi sırasında gözyaşı döken Demir'in mesai arkadaşlarını teselli etti.

"BU ŞEHİDİMİZ İNŞALLAH SON ŞEHİDİMİZ OLUR"

İzmir Valisi Süleyman Elban, törende yaptığı konuşmada, orman çalışanlarının yangınlarla fedakarca mücadele ettiğini söyledi.

İbrahim Demir'in, Ödemiş'teki hızlı ve düzensiz seyreden yangında canını hiç düşünmeden tehlikeye attığını belirten Elban, şu sözleri kullandı:

Muhtemelen hiç dinlenmeden ve yorulmadan o mücadeleyi veriyordu. Onların bu kahramanca mücadelesidir ki, ormanlarımız, orman içinde ve civarında olan köylerimiz, köylülerimiz, orada yaşayan diğer canlılarımız hayatlarını ve huzurlarını onlara borçlular.



Bu rahatlığın ve huzurun arkasında bu insanüstü gayret, kahramanca mücadele ve fedakarlık var. Bu şehidimiz inşallah son şehidimiz olur. Ormanlarımız ve Anadolu toprağımız yeterince şehit verdi.

"UMUT EDİYORUZ Kİ SON ŞEHİDİMİZ OLSUN"

Karacabey ise yeşil vatana düşen ateşi söndürmek için mücadele ederken şehit olan Demir'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve orman teşkilatına başsağlığı diledi.

Demir'in emaneti olan ailesi ve yakınlarına sahip çıkacaklarını anlatan Karacabey, "Umut ediyoruz ki İbrahim kardeşimiz orman yangınlarıyla mücadeledeki son şehidimiz olsun. Maalesef şimdiye kadar 143 arkadaşımızı bu şekilde ebedi aleme uğurladık." diye konuştu.

NAAŞI GÖZYAŞLARI İÇİNDE TAŞINDI

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Törene katılan bazı orman çalışanları gözyaşı döktü.

Demir'in naaşı daha sonra orman muhafaza memurlarının omuzlarında helikoptere kadar taşındı.

Cenaze, Konya'nın Ilgın ilçesine götürüldü.

2008'DEN BU YANA GÖREV YAPIYORDU

İzmir'de düzenlenen törene AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Karşıyaka Kaymakamı Özkan Demir, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı ve orman bölge müdürlüğü çalışanları katıldı.

Konya'nın Ilgın ilçesinde dünyaya gelen evli ve 3 çocuk babası İbrahim Demir, 2008'den bu yana Ilgın Orman İşletme Şefliğinde dozer operatörü olarak görev yapıyordu.