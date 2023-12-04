Kağıthane'de ev sahibinin istemediği aile, sokakta kaldı İstanbul Kağıthane'de evin sahibiyle anlaşmazlığıa düşen karı koca, taşınacak yeni bir daire bulamayınca tüm aile sokakta kaldı.

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ensonhaber.com

Yaklaşık 20 yıldır İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki bir binanın bodrum katında oturan Ercan ailesi, bin 600 lira kira veriyordu. Geçen yıl ev sahibi kirayı 3 bin 500 liraya çıkarmak istedi. Zammı kabul etmelerine rağmen bir süre sonra ev sahibi vazgeçti ve evden çıkmalarını istedi.

"Sürekli telefonla taciz ettiler, küfrettiler, zilimize basıp rahatsız ettiler"

Show Haber'in haberine göre; nedensiz yere çıkarıldıklarını belirten aile, şunları söyledi:

7 bin mi istiyorsunuz, 8 bin mi, 10 bin mi istiyorsunuz dedik. Kadın bize 'Artık sizi istemiyorum, yeni yüzler görmek istiyorum, yeni kiracılar görmek istiyorum' dedi. Sürekli aradılar, taciz ettiler, küfrettiler. Sabah kadar zilimize basıp rahatsız ettiler çıkalım diye. Oğlumun kız arkadaşı gelmiş, 'Gelmesin' diyor. Kiracıyız ya hiçbir hakkımız yok.

Eşyaları yapmurda mahvolan aile, uygun bir ev arıyor

Bu tacizlerden bıkan Ercan ailesi, eşyalarını kamyonetlerine yükledi. Ancak yağmurda ıslanan eşyaları kullanılamaz hale geldi. Kendileri de araçlarında kalmak zorunda kaldı. Mağdur aile, emlakçıdan haber bekliyor.