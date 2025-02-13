Kahramanmaraş merkezli çete operasyonu: 28 gözaltı

AA & Ensonhaber

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında harekete geçerek, "nitelikli yağma ve tefecilik" suçlarına karıştığı belirlenen organize yapıya karşı düğmeye bastı. Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesi başta olmak üzere Antalya ve Malatya'da belirlenen 30 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

28 KİŞİ GÖZALTINDA

Yakalanan şüphelilerin, yüksek faizle borç para verdikleri kişileri baskı altına alarak çek ve senet imzalattıkları, silahlı eylemler gerçekleştirdikleri tespit edildi. Yapılan aramalarda çok sayıda imzalanmış boş senet, çeşitli tutarlarda düzenlenmiş belgeler, çek yaprakları, tapu ve araç tescil belgeleri ele geçirildi. Ayrıca zanlıların adreslerinde tabanca, av tüfeği, mermiler, pala ve kılıç gibi kesici silahlar bulundu.

Gözaltına alınan 28 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.