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İHA

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kimliği belirsiz iki şüpheli, çocuğu ile market alışverişine giden A.A.'yı bir süre motosikletle takip etti.

Daha sonra elektrikli motosikletini market önüne park eden A.A., çocuğu ile markete girdi.

MOTOSİKLETİ ÇALIP KAÇTI

Bu sırada şüpheli önce etrafı kontrol etti, sonra da park halindeki elektrikli motosikleti çalarak kayıplara karıştı.

Alışverişini tamamlayıp dışarı çıktığında motosikletini göremeyen A.A., güvenlik kamerasını izleyince aracının çalındığını gördü.

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.