Kahramanmaraş'ta depremzedelerin bilgilerini ele geçirip yasa dışı bahis oynadılar

DHA

Kahramanmaraş’ta 10 ay önce bir kişi, adına izinsiz hesap açıldığını fark edip karakola başvurarak şikayette bulundu. Polis, şikayet üzerine araştırma başlattı, ancak bu süreçte benzer şekilde başka şikayetlerin de artmaya başladığı görüldü. Bunun üzerine, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü özel bir ekip kurarak durumu derinlemesine incelemeye başladı.

260 DEPREMZEDENİN KİMLİK BİLGİLERİYLE HESAP AÇTILAR

Yapılan araştırmalarda, şikayetçilerin büyük çoğunluğunun depremzedeler olduğu tespit edildi. Özel ekip, konteyner kentlerde depremzedelere 1000’er liralık hediye çeki dağıtıldığını, bu çekleri dağıtan kişilerin ise kayıt almak bahanesiyle depremzedelerin kimlik bilgilerini topladıklarını ve fotoğraf ile görüntülerini çekerek, bu verileri hayırseverlere ilettiklerini ortaya çıkardı. Kimlik bilgileriyle 260 depremzede adına açılan hesapları inceleyen ekip, bu hesapların yasa dışı bahis sitelerinde kullanıldığını ve toplamda 200 milyon lira değerinde para transferi yapıldığını belirledi.

10 AYLIK TAKİPLE 8 ZANLI YAKALANDI

10 aylık titiz bir çalışmanın ardından, kimlik ve adres bilgileri tespit edilen 8 şüpheliye yönelik Kahramanmaraş, Adana, Artvin ve Ankara’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yapılan aramalarda, birçok dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilerek yasal işlem başlatıldı.