Kahramanmaraş'ta doktor bıçakla saldırıdan kapıyı kilitleyerek kurtuldu Kahramanmaraş’ta, H.K., ilaç yazdırma nedeniyle tartıştığı Aile Hekimi İlber Yerli’ye bıçakla saldırdı. Doktorun kendisini odasına kilitleyerek saldırıdan kurtulduğu anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Sağlıkta şiddetin sonu gelmiyor...

Bu kez olayın adresi Kahramanmaraş.

Cuma günü Piri Reis Mahallesi’ndeki Karacaoğlan Aile Sağlığı Merkezi’nde H.K., Aile Hekimi İlber Yerli’ye ilaç yazdırmak istedi.

Görüşme sırasında agresif tavırlar sergilediği öne sürülen H.K., hakaret ederek doktoru itekledi.

Aile sağlığı merkezinin güvenlik kamerası tarafından da kaydedilen olayda H.K. daha sonra cebinden bıçak çıkararak, saldırdı.

Doktora saldırdı, bıçaklamaya çalıştı

Dr. İlber Yerli odasına girip kapıyı kilitledi. H.K. ise kapıyı zorlayarak açmaya çalıştı. Koridordakiler H.K.’ye engel olmak isterken, saldırgan kapıyı açmak için çalışmaya devam etti.

Ancak başarılı olamadı. Saldırgan bir süre sonra merkezden ayrılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise doktorun bilgisine başvurup, güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek H.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

H.K.’nin bıçakla doktora saldırdığı anlarda bir kişinin rahatlığı ise dikkat çekti.

O anlarda koltukta oturan kişinin rahatlığı pes dedirtti

Saldırı anında koridordaki koltukta ayak ayak üstüne atarak otururken cep telefonuyla konuşan kişi, hiçbir şey olmamış gibi konuşmaya devam etti.

İsmi öğrenilemeyen kişi, telefonla konuşmasının ardından bir süre de H.K.’yi izledikten sonra koridordan ayrıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)