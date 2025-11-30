Abone ol: Google News

Kahramanmaraş'ta kamyonete motosiklet çarptı: 2 ölü

Kahramanmaraş'ta yol kenarında bekleyen kamyonete çarpan motosikletteki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Yayınlama Tarihi: 30.11.2025 03:32
  • Kahramanmaraş'ta motosiklet kamyonete çarptı, 2 kişi öldü.
  • Kaza, Onikişubat ilçesinde plakasız motosikletin yol kenarında duran kamyonete çarpmasıyla gerçekleşti.
  • Ağır yaralanan sürücü ve yolcu hastanede hayatını kaybetti, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda A.T.'nin​​​​ kullandığı plakasız motosiklet, yol kenarında bekleyen sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen kamyonete arkadan çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile yolcusu A.C. ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE CAN VERDİLER

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılar müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

