Kahramanmaraş'ta kamyonete motosiklet çarptı: 2 ölü

- Kahramanmaraş'ta motosiklet kamyonete çarptı, 2 kişi öldü.
- Kaza, Onikişubat ilçesinde plakasız motosikletin yol kenarında duran kamyonete çarpmasıyla gerçekleşti.
- Ağır yaralanan sürücü ve yolcu hastanede hayatını kaybetti, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda A.T.'nin kullandığı plakasız motosiklet, yol kenarında bekleyen sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen kamyonete arkadan çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile yolcusu A.C. ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE CAN VERDİLER
Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılar müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.