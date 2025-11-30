Abone ol: Google News

Kahramanmaraş'ta okul müdürü Heimlich manevrasıyla hayat kurtardı

Onikişubat ilçesinde okul müdürü, soluk borusuna yemek kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar okulun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yayınlama Tarihi: 30.11.2025 16:00
  • Kahramanmaraş'ta bir okul müdürü, yemekten dolayı soluk borusu tıkanan öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı.
  • Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, öğrenci müdahale sonrası yeniden nefes aldı.
  • Öğrencinin sağlık durumu kontrol edildi ve iyi olduğu belirlendi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Cahit Zarifoğlu İlkokulu’nda teneffüs sırasında bir öğrencinin nefes almakta zorlandığını fark eden nöbetçi öğretmen, öğrenciye Heimlich manevrası yaparak müdahale etti ancak cisim çıkmadı.

Durumu gören diğer öğrenciler, panik içinde okul müdürü İsmail Kazancı’nın kapısını çalarak yardım istedi.

HEİMLİCH İLE KURTARDI 

Olay yerine gelen Kazancı'nın öğrenciye yaptığı Heimlich manevrasıyla soluk borusunu tıkayan yiyecek çıkarıldı ve öğrenci yeniden nefes almaya başladı.

O ANLAR KAMERADA 

Bu anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olaydan sonra sağlık ekipleri, okula gelerek öğrenciye kontrol amaçlı müdahalede bulundu.

Öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

