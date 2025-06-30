Kahramanmaraş’ta polis aracıyla minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Kahramanmaraş’ta devriye görevindeki polis aracıyla bir minibüs, Doğu Çevreyolu Arsan Kavşağı yakınlarında çarpıştı. M.Ç. yönetimindeki 46 NT 864 plakalı minibüs, çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki 46 AIZ 246 plakalı otomobile çarparak durabildi.

2'Sİ POLİS 4 KİŞİ YARALANDI

Kazada, 2 polis memuru, minibüs sürücüsü M.Ç. ve kimliği henüz belirlenemeyen bir yolcu yaralandı. Olay yerinden geçen emekli çocuk kardiyoloji uzmanı Dr. Fuheda Dalgıç, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza sonrası bölgeye gelen Kahramanmaraş Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Gürbüz, olayla ilgili ekiplerden bilgi aldı.