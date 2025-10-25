Kahramanmaraş'ta yaşlı adam hamamda ölü bulundu

- Kahramanmaraş Onikişubat'ta hamamda ölü bulunan yaşlı adamın 77 yaşındaki Ahmet Kasapkaraoğlan olduğu belirlendi.
- Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze, Adli Tıp'a gönderildi.
- Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesindeki Tarihi Çukur Hamamı içinde yaşlı bir şahsın hareketsiz şekilde yerde yatması üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası şahsın, 77 yaşındaki Ahmet Kasapkaraoğlan olduğu tespit edildi.
Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.