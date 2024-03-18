Kamboçya’da öldürülen İzmirli Ufuk Öntürk defnedildi Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya’da kaldığı pansiyonun sahibi ve çalışanları tarafından çekiçli saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 52 yaşındaki Ufuk Öntürk, memleketi İzmir’de defnedildi.

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İHA

İstanbul’da yaşarken kalp krizi geçiren ve ölümün eşiğinden dönünce dünyayı gezmek için çıktığı yolculukta 4-5 yıl önce gittiği Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'ya yerleşen Ufuk Öntürk (52), 25 Şubat’ta kaldığı pansiyon çalışanları ve akrabalarınca çekiçli saldırı sonucunda hayatını kaybetti.

Yaşanan cinayetle ilgili soruşturmada 1’i kadın 6 kişi, Kamboçya devlet yetkililerince yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Pazar günü Türkiye’ye getirilen Öntürk’ün cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından bugün, aile yakınlarına teslim edildi.

“Pansiyon çalışanları ve sağdan soldan gelen akrabaları ile bu cinayet işlenmiş”

Ufuk Öntürk’ün cinayete kurban gitmesinin ardından yaşanan süreci anlatan eniştesi Deniz Keser:

“Bize ilk bilgiler geldiğinde tabii ki böyle bir cinayet olduğu söylenmedi konsolosluk tarafından. Aradan bir gün geçtiğinde cinayet haberlerinin çıktığını gördük. Sonra bu bilgiler doğrultusunda Kamboçya’da bulunan Punom Pen Büyükelçiliği ile iletişime geçtik. Olayın içerisine girdiğimizde de olay şöyle gerçekleşmiş; bir kül tablasının yukarıdan aşağı düşmesiyle ilgili başlayan olayda, 6 kişi tarafından çekiçle vurularak hunharca bir şekilde, boynuna da tahminimce bir zincir takılarak pansiyon çalışanları ve sağdan soldan gelen akrabaları ile bu cinayet işlenmiş. Orada 1’i kadın 5’i erkek olacak şekilde olayla ilgili 6 kişi tutuklandı.”

“Budist bir inanca sahip ülke olduğu için cenazemizin önce yakılmasını istediler”

Cenazenin Türkiye’ye getirilme noktasındaki yaşananları da aktaran Keser, “Daha sonra biz nasıl cenazemizi getiririz olayına girdiğimizde 10-15 bin dolar gibi bir para istendi. Bu doğrultuda biz tabii bu parayı bulamayacağımızı söyledik. Konsolosluk bize ara ara bilgi veriyordu. Orası Budist bir inanca sahip ülke olduğu için cenazemizin önce yakılmasını istediler. Biz buna karşı geldik. 20-21 gün bir süreç içerisinde cenazemizi buraya getirebildik. Bu şekilde bir cinayet bizim için çok kötü oldu. Bu doğrultuda şu an oradaki konsolosluğumuzun geliştirmiş olduğu bilgiler doğrultusunda onlara da teşekkür ederiz. Dışişleri Bakanlığımıza da teşekkür ederiz. Bize yardımcı oldular. Şimdi kendi gelenek ve göreneklerimize göre de cenazemizi defnedeceğiz.” dedi.

Öntürk’ün kız kardeşi Yıldız Eyçalış ise “Bundan sonraki mahkeme süreçlerinde bu cinayete işleyenlerin hepsi yakalandı mı, yakalananlar da bırakıldı mı bırakılmadı mı onları bilmiyoruz. Bununla ilgili sürecin takibi konusunda devletimizden destek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Devletimiz vatandaşının cenazesini orada bırakmayacak bir şekilde büyüklüğünü gösterdi”

Yaşanan cinayetin ardından süreci yakinen takip eden ve cenazenin Türkiye’ye getirilmesi konusunda devlet yetkilileri ile iletişime geçerek konuyu aktaran AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da Pınarbaşı Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazına katıldı. Burada bir açıklama yapan İnan, “İzmirli hemşehrimiz Ufun Öntürk'ü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kamboçya'da vahşice işlenen bir cinayette yitirdik kendisini. Tabii aile yakınları direkt bizlere ulaştılar. Kamboçya devletinin çıkartmış olduğu bayağı yüklü bir cenaze hizmetleri bedeli vardı. Gerçekten bu miktar hem aile için hem de merhum için fazla bir bedeldi. Ortaya çıkan mağduriyet dolayısıyla hemen Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'a ailemiz adına, İzmirli hemşehrilerimiz adına ulaştık. Sağ olsun devletimiz vatandaşının cenazesini orada bırakmayacak bir şekilde büyüklüğünü gösterdi. Yaklaşık 20 gündür başta büyükelçimiz olmak üzere, konsolosluklar genel müdürümüz olmak üzere büyük bir çaba sarf ettiler. Bugün cenazemiz şehrimize ulaştı. Ailemizle birlikte cenazemizi defnedeceğiz.” diye konuştu.

Hayatını kaybeden Ufuk Öntürk’ün cenazesi, Bornova Pınarbaşı Mezarlığı’nda ailesi ve yakınlarının katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından, aynı mezarlık içerisinde defnedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)