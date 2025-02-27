Kapadokya'da iki turistin öldüğü balon kazasında pilota 7 yıl hapis cezası

DHA

Nevşehir'in en ünlü bölgesi Kapadokya'da gerçekleşen balon kazasına ilişkin davanın karar duruşması 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

18 Ekim 2020'de turistlere yönelik tur için Zelve Ören Yeri mevkisinden sabah saatlerinde havalanan sıcak hava balonlarından biri, Kavak beldesi Killik bölgesinde iniş için alçaldı. Bu sırada etkili olan rüzgar nedeniyle balon sert iniş yaptı.

Balonun sepetindeki yolculardan İspanya uyruklu 2 turist hayatını kaybetti, yaralanan aynı uyruklu 5 turist ise hastaneye kaldırılmıştı.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Davanın karar duruşmasında, taraf avukatları hazır bulunurken, tutuksuz sanık Mustafa Emin ise katılmadı.

Duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

BALON PİLOTU ASLİ KUSURLU

Sanık avukatının esasa ilişkin savunmasının ardından, mahkeme heyetinin kararını açıklayan başkan, balon pilotu Mustafa Emin'in sevk ve idaresindeki hava aracı ile iniş aşamasında rüzgarın aniden mevzuatta belirlenmiş ve uçuş için uygun olmayan limitleri aşması, ardından iniş yapacağı bölge konusunda sorun yaşaması ve devamında sis içine girdiği, nispeten eğimli arazide rüzgar şiddetinin artması sebebiyle mecburi sert iniş gerçekleştirmesi sonucu ölüm ve yaralanmalara sebebiyet verdiği, sanığın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranmak suretiyle asli kusurlu olduğunu belirtti.

7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme, sanık Mustafa Emin'e "taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.