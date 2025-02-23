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İHA

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Recep Özkan'a ait 2 katlı tarihi konakta sabah saatlerinde yangın çıktı.

Sobadan çıktığı tahmin edilen yangına uykuda yakalanan Recep Özkan ve eşi Fatma Özkan evi saran dumanların kokusuna kalkarak alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu.

KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

Recep Özkan ve eşi Fatma Özkan ile konağın alt katında yaşayan Ziya Özkan, Fatma Özkan ve Haydar Yiğit Özkan ise komşuların yardımı ile dışarı çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer konaklara ve evlere sıçramadan kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

KONAK KULLANILAMAYACAK HALE GELDİ

Yangının sobadan çıktığını söyleyen Recep Özkan, eli ve yüzünde yanıklar oluştuğunu, yangına elinden geldiğince müdahale ettiğini söyledi.

Çıkan yangın sonrası tarihi konak kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.