Karabük'te 4. kattan düşen kız çocuğu ağır yaralandı

İHA

Karabük merkez Cevizkent'te Elanur Ekren isimli kız çocuğu apartmanın 4. katındaki dairenin balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek toprak zemine düştü.

Ağır yaralanan 15 yaşındaki çocuğu görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.