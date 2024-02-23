İHA
Karabük merkez 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde Karabük Belediyesi'ne ait Bilal M. yönetimindeki çöp toplama kamyonu yol ortasında bulunan beton elektrik direğine çarptı.
Kamyonun direğe çarpmasıyla elektrik direği yıkılırken kaza yerindeki bir vatandaş ile çöp kamyonunun arkasındaki iki işçi kopan elektrik tellerinden son anda kurtuldu.
Kaza sonrası olay yerine polis ve elektrik ekipleri sevk edildi.
Bölgedeki elektrikler tedbir amaçlı kesildi.
Yaşananlar kamerada
Çöp kamyonunun aydınlatma direğine çarpma anları ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış