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Karabük'te çöp kamyonu elektrik direğine çarptı: İşçiler son anda kurtuldu

Karabük'te çöp kamyonu elektrik direğine çarptı: İşçiler son anda kurtuldu Karabük'te çöp kamyonu yol ortasındaki elektrik direğine çarptı. Bir vatandaş ile kamyonun arkasındaki iki işçinin kopan elektrik tellerinden son anda kaçarak kurtuldukları anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.