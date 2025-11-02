Karabük'te düğünde havai fişek paniği: Davetliler arasında patladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ortalık bir anda karıştı...

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi’ndeki düğün töreninde, eğlence sırasında ateşlenen havai fişeklerden bazıları kontrolsüz bir şekilde kalabalığın içerisine düştü.

BİR KİŞİ EZİLME TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Bir anda patlayan fişekler nedeniyle davetliler kısa süreli panik yaşadı, bazı kişiler koşarak uzaklaşmaya çalıştı. Bu sırada bir davetli ezilme tehlikesi geçirdi.

Olay cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle panik kısa sürede yatıştırıldı.