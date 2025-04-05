Karabük'te hafif ticari araç beton menfeze çarptı: 1 ölü

DHA
Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Sarıahmetli köyünde kaza meydana geldi.
Karabük'ten Kastamonu istikametine seyir halinde olan Mustafa Demir (48) yönetimindeki 37 SE 422 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak refüjdeki beton menfeze çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ YARALANDI
Kazada sürücü Demir ve araçtakiler Muzaffer Demir (67) ile Şefika Demir yaralandı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahale sonrası çevredeki hastanelere kaldırıldı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Durumu ağır olan Şefika Demir, kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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