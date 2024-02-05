İHA
Karabük merkez Hürriyet Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet devrilerek metrelerce sürüklendi.
Kazayı yara almadan atlatan motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.
Kaza anı kamerada
Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde bir yayanın yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada devrilen motosiklet ve sürücüsünün sürüklendiği yer alıyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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