Karabük'te otomobil şarampole devrildi

AA
Karabük'ün Eflani ilçesi Kutluören köyü Yerlikıran mevkisinde yaşanan kazada, yürekler ağızlara geldi.
Olayda, M.Ü. idaresindeki otomobil, Kutluören köyü Yerlikıran mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
5 KİŞİ YARALANDI
Kazada sürücü ile yanındaki CHP Eflani İlçe Başkanı Sadık Yalçın, Y.Ü, H.Ü. ve İ.Y. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış