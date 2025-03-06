Karabük'te simit yerken canından oldu

İHA

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde arızası onarılan suv tipi otomobili test etmek amacıyla köye gelen 4 arkadaştan Hasan Erarslan, satın aldığı simidi yemeye başladı.

Bir süre sonra fenalaşan adam yere yığıldı.

MÜDAHALELER SONUÇ VERMEDİ

Erarslan, arkadaşları tarafından araçla hastaneye götürülürken, ihbarda bulundukları sağlık ekipleriyle yolda karşılaştılar.

Ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen Erarslan kurtarılamadı.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Yediği simidin nefes borusuna kaçması nedeniyle öldüğü tahmin edilen 4 çocuk babası Erarslan'ın cenazesi Eskipazar Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınıp memleketi Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde toprağa verildi.