DHA

Karabük'te kar yağışı etkili oluyor.

Kentin yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde kar yağışı başladı.

Merkeze 23 kilometre uzaklıktaki, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi yağışla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

KAR KALINLIĞI 10 SANTİMETRE

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldüğü Keltepe’de kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Karabük-Gerede kara yolunda da kar yağışı etkili olurken, ulaşımda aksama yaşanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Adile Topçu
Editor