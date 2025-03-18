DHA
Karabük'te kar yağışı etkili oluyor.
Kentin yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde kar yağışı başladı.
Merkeze 23 kilometre uzaklıktaki, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi yağışla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.
KAR KALINLIĞI 10 SANTİMETRE
Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldüğü Keltepe’de kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Karabük-Gerede kara yolunda da kar yağışı etkili olurken, ulaşımda aksama yaşanmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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