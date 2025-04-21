Karaman'da 15 yaşındaki kız çocuğu düşük yaptı

DHA
Dehşete düşüren olay Karaman'da yaşandı..
Dün akşam Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis tuvaletinde yaşanan olayda, 15 yaşındaki M.N., karın ağrısı şikayetiyle annesiyle birlikte hastaneye başvurdu.
TUVALETTE DÜŞÜK YAPTI
Muayene sırasında karın ağrısı tekrar başlaması üzerine tuvalete giden M.N, kanama geçirdi.
M.N., bir süre sonra düşük yaptığının anlaşılması üzerine hastanede tedavi altına alındı.
POLİS 5 AYLIK CENİN BULDU
Olayın polise bildirilmesi üzerine hastaneye gelen polis ekipleri tuvaletin çöpünde 5 aylık cenin buldu. M.N.’nin tedavisinin tamamlanmasının ardından olayla ilgili ifadesinin alınacağı belirtildi.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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