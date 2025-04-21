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Karaman'da 15 yaşındaki kız çocuğu düşük yaptı

Karaman'da 15 yaşındaki kız çocuğu düşük yaptı Karaman'da karın ağrısı şikayeti hastaneye başvuran 15 yaşındaki kız çocuğu, hastanenin tuvaletinde düşük yaptı. Polis ekiplerinin 5 aylık cenini bulmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.