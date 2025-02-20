Karaman'da kahvehanede şüpheli ölüm

DHA
Karaman'da kent merkezine bağlı Gazidükkan Mahallesi'nde bulunan bir kahvehaneye giren müşteri, içeride kimseyi bulamadı.
Sipariş verebilme umuduyla çay ocağına giren müşteri beklemediği bir manzara ile karşılaştı.
İçeri giren vatandaş, Muharrem Gökgül isimli görevliyi çay ocağının yanında hareketsiz yatarken gördü.
HAYATINI KAYBETTİĞİ ANLAŞILDI
İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Gökgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
YARDIM İÇİN GİTTİĞİ İŞLETMEDE ÖLDÜ
Kahvehaneye bir günlüğüne yardıma gelen Muharrem Gökgül'ün cansız bedeni, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Vücudunda yara ve darp izi bulunmayan Gökgül'ün ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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