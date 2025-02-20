Haberler



3. Sayfa



Karaman'da kahvehanede şüpheli ölüm

Karaman'da kahvehanede şüpheli ölüm Muharrem Gökgül, bir günlüğüne yardıma gittiği kahvehanede, bir müşteri tarafından hareketsiz halde bulundu. Çay ocağının yanında duran Gökgül'ün öldüğü anlaşıldı.