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Karaman’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Karaman’da köprülü kavşakta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yola savrularak yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA İHA
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Karaman’da yaşayan M.K. isimli otomobil sürücüsü, kent merkezine bağlı İbrahim Öktem Caddesi üzerinde bulunan köprülü kavşaktan dönmek üzere manevra yaptı.

Bu sırada, aynı kavşaktan dönüş yapan motosiklet sürücüsü M.O., aniden önüne çıkan otomobille çarpıştı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle kısa süreliğine kavşakta trafik yoğunluğu oluştu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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