Karaman’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Karaman’da köprülü kavşakta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yola savrularak yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.