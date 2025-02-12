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İHA

Karaman merkez Çeltek Mahallesi Gufrani Caddesi üzerinde A.B.C. ve yanındakiler araçla seyir halindeyken aralarında husumet bulunan H.C.V. ve yanındakilerle başka bir araçla seyir halindeyken karşılaştı.

İki taraf arasında sokak ortasında silahlı çatışma çıktı.

Olayda A.B.C. tüfekle vurularak yaralanırken H.C.V. ve yanındakiler ise araçla olay yerinden kaçtı.

Çatışma sırasında kurşunlar bir iş yerine de isabet etti.

SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan A.B.C. aracıyla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

Tedavi altına alınan A.B.C.'nin vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet ettiği öğrenilirken sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.