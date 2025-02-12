Karaman'da sosyal medya kavgasında kan aktı: 1 ölü

DHA
Karaman merkez Piri Reis Mahallesi'nde Murat D., sosyal medya üzerinden Abdullah Umut Can ve Salih A. ile tartıştı.
Tartışma sonrası sosyal medya üzerinden randevulaşan taraflar Piri Reis Parkı yakınında buluşup kavga etmeye başladı.
Yaşanan arbede sırasında Murat D., pompalı tüfekle 19 yaşındaki Abdullah Umut Can'ı boyun bölgesinden, Salih A.'yı ise karın ve göğüs bölgesinden vurdu.
HASTANEDE CAN VERDİ
Murat D., olayın ardından kaçarken yaralılar ise özel araçlarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Yaralılardan Abdullah Umut Can, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı, Salih A. ise ameliyata alındı.
Polis ekipleri kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatırken olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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