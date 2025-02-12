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Karaman'da sosyal medya kavgasında kan aktı: 1 ölü

Karaman'da sosyal medya kavgasında kan aktı: 1 ölü Karaman'da sosyal medyada tartışıp randevulaşarak buluştukları şahıs tarafından vurulan 2 kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri ise ağır yaralandı.