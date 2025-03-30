AA & Ensonhaber
Kars'ın Selim ilçesine bağlı Karahamza köyünde meydana gelen ve çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin kayıtlarda, 2 aracın çarpıştıktan sonra alev aldıkları görülüyor.
2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ, 5 KİŞİNİN AĞIR YARALANDIĞI KAZA
Selim yönünden Sarıkamış istikametine seyreden Erdem Zenci idaresindeki 06 ABY 235 plakalı hafif ticari araç, dün gece saatlerinde Karahamza köyünden ana yola çıkan Murat Can Çınar yönetimindeki 34 GHD 964 plakalı hafif ticari araçla çarpışmış, kazada 2 kişi ölmüş, 5 kişi ağır yaralanmıştı.
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