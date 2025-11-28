AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kars'ta 6 katlı binada yangın paniği...

Şehitler Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki 6 katlı bir apartmanın giriş katında, sabah saatlerinde yangın çıktı.

Duman tüm binayı sararken, olay yerine sağlık, itfaiye, polis, AFAD, Aras EDAŞ ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

BİNADAKİLER TAHLİYE EDİLDİ

Binadakiler sepetli merdivenlerle tahliye edilirken, dumandan etkilenen 1'i çocuk 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınanların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BİNA İÇERİSİNE BIRAKILAN ATIKLAR YANGINA NEDEN OLDU

Alevler itfaiye tarafından söndürülürken, ilk belirlemelere göre yangının bina içerisine bırakılan atıklardan kaynaklandığı tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı