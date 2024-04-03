DHA
Güvenlik güçlerinin kaçak altın ticaretine yönelik önleyici çalışmaları devam ediyor.
Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, denetimler sırasında durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu.
Ayakkabılarında 3,5 milyon lira değerinde külçe altın bulundu
Ermenistan uyruklu oldukları belirlenen şüphelilerin üst aramasını yapan polis, ayakkabılarının içine 7 parça halinde, 1 kilo 51,74 gram kaçak külçe altın buldu.
Piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon lira olan altınlarla ilgili 2 şüpheli hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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