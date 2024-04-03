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Kars'ta ayakkabılarından 3,5 milyon liralık altın çıktı

Kars'ta ayakkabılarından 3,5 milyon liralık altın çıktı Kars'ta, Ermenistan uyruklu 2 kişinin ayakkabılarına gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon lira olan 1 kilo 51,74 gram kaçak külçe altın ele geçirildi.