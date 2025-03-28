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AA & Ensonhaber

Kars Harakani Havalimanı'nda polis ekipleri yolcu olarak giren çarşaflı kişi ile yanındaki erkek şahsın hareketlerinden şüphelendi.

Kimlik kontrolünde bir kadına ait kimliği ibraz eden çarşaflı kişi şüphe üzerine arama kabinine alındı.

ERKEK OLDUĞU BELİRLENDİ

Burada yapılan aramada kadın kılığına giren kişinin S.K. (23) isimli erkek şahıs olduğu tespit edildi.

Birçok suç kaydının olduğu tespit edilen S.K.'nin hırsızlık suçundan 3 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Firari hükümlü S.K., işlemlerin ardından cezaevine konuldu.

Ayrıca havalimanına girişte çarşaflı firari hükümlüye eşlik eden ve kocası olarak kendini tanıtan H.İ.'nin de kadın kılığındaki kişinin eniştesi olduğu tespit edildi ve suçluyu kayırma suçundan gözaltına alındı.